Zloděj se ukryl pod kořeny pařezu. Na policejního psa Rykyho ale nevyzrál

Záchranu pod kořeny pařezu hledal devětatřicetiletý zloděj pronásledovaný policií. Úkryt si vybral skvělý a možná by před spravedlností opravdu unikl, a to i díky tmě. To by se však na scéně nesměl objevit moravskoslezský policejní specialista v podobě psa Rykyho, osmiletého německého ovčáka. Ten schovaného muže neomylně vystopoval a místo označil.

Pes Ryky a jeho případy. | Foto: se souhlasem PČR