Znají v N. Jičíně rodačku Kateřinu Konečnou? Podívejte se na videoanketu Deníku

/VIDEOANKETA/ Rodačka z Nového Jičína a dlouholetá zastupitelka města je jedinou političkou, která bude zastupovat od nynějška Moravskoslezský kraj v europarlamentu. Deník se těsně před volbami, konanými tento víkend, rozjel do jejího rodného města, aby zjistil, zdali místní vědí o její kandidatuře do eurovoleb. Je komunistka Konečná, která je europoslankyní již 10 let, ve svém městě známým pojmem?

Anketa v Novém Jičíně kandidátka Konečná | Video: Kaňoková Michaela