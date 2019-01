Studénka – Sotva se starosta Studénky Ladislav Honusek a jeho zástupce Frentišek Havránek trochu zbavili hrůzných vzpomínek na páteční tragickou nehodu, musí řešit nečekanou situaci, která může silně ovlivnit chod města.

Zřícený most ve Studénce způsobil mnoho lidského utrpení. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Satrosta i místostarosta byli mezi prvními, kdo se dostavili na místo neštěstí. Honusek bez zaváhání začal pomáhat vytahovat zraněné. „Bylo to hrozné, to nebyl křik, to byl jen sten. Je mi hrozně ještě dnes. Ta první fáze, když člověk slyšel jen nářek, a dokud nepřijela hasičská technika, nebyl schopen pomoci jinak, než slovem, byla strašná,“ uvedl v pondělí dopoledne Honusek, jenž sice začal právě tento den dovolenou, ale kvůli pátečnímu neštěstí, přišel do práce dotáhnout potřebné věci a domluvit se s místostarostou.

Ten v pátek hlavně pomáhal organizovat náhradní přepravu. „Byli tam nějací Angličané a mnoho dalších lidí. Nakonec se podařilo domluvit s dopravcem, který zajišťoval náhradní dopravu právě kvůli rekonstrukci mostu, že odvezl lidi do Suchdolu nad Odrou, aby mohli dál plynule pokračovat,“ sdělil Havránek, jenž pak konzultoval s Českými dáhami situaci kolem náhradní přepravy. Ani on nedokáže z hlavy vymazat děsivý obraz, který spatřil po příjezdu na místo.

Oba představitelé Studénky si uvědomují, že je nyní čekají další nepříjemné chvíle. Rekonstrukce mostu přes želenici měla skončit 15. října. Nyní je ukončení prac v nedohlednu. „Máme z toho velkou obavu, už teď nám potvrdili, že dříve, jak za dva měsíce to neudělají. Pokud to nestihnou do zimy a přijdou mrazy, tak nebudou moci pokládat asfalt. Pro město to bude v každém případě pořádná komplikace,“ přiznal Honusek. Jedním z problémů je například ten, že technické služby města sídlí právě v místě za mostem, takže jsou v podstatě odříznuty od Studénky, což může přinést velké potíže při případné nečekané snějhové nadílce, a podobně. „Pokusíme se vyjednat nějakou pomoc z kraje,“ nazančil Honusek.

Ve Studénce sice po celou dobu rekonstrukce funguje objízdná trasa, ale plynulost provozu například silně ovlivňuje železniční přejezd nečdaleko vlakového nádraží a další komplikace prý mohou přinést mrazy. „Úsek od Bravantic je z kopce, na ktreém se často tvoří ledovka. Máme z toho velké obavy,“ uzavřel místostarosta Havránek.