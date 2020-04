Zuzana Horáková z Bílova pracuje jako logistička v jedné firmě. Zároveň si ještě drží e-shop s látkami a dalším materiálem. Asi před pěti týdny si na internetovém serveru, kde se prodává rukodělná tvorba, zjistila, že se hodně prodávají roušky.

„Taky jsme si všimla, že ve velkém začíná šít roušky má kamarádka z jižní Moravy a také holky z Bílovce, tak mě napadlo, že se s nimi zkusím spojit, abychom nesmyslně nešily každá zvlášť a do jednoho místa. Abychom pomáhaly do míst, kde je třeba.

V polovině března založila na facebooku skupinu Roušky pro Bílovec. „Čekala jsem, že se přidá pár kamarádek najednou to mělo sto členů, další den dvě sta. Připojily se nejen švadlenky, ale lidi, kteří potřebují roušky. Napadlo mě, že by nám tam začaly chodit tipy, kam roušky dodávat,“ říká Zuzana Horáková.

Ženy ve skupině začaly šít a skupina začala dodávat roušky například do léčebny v Klokočově, do charitních domovů, například do Charitního domu svaté Alžběty v Ostravě.

„Od známé mi přišla zpráva, že tam nic nemají, tak jsme jeden den daly výzvu do skupiny. Šily nám paní v Bravinném, z Pustějova, ze Skotnice, z Velkých Albrechtic. Sjela jsem okolí asi do deseti kilometrů a sesbírala asi čtyři sta roušek za dvě hodiny. Odvezly jsme to tam a další den jsme tam dovezly dalších tři sta roušek. Předtím jsme měly priority, jako jsou nemocnice, poliklinika, obchody,“ poznamenává Zuzana Horáková.

Ta velká vlna solidarity a ochoty pomoci ji až zaskočila. „První den jsem byla nadšená, druhý den jsem se málem sesypala, že to všechno bude na mně. Pak ale přišlo poděkování od starostky Bílovce Renaty Mikolašové, a to byl nový přísun energie,“ pokračuje Zuzana Horáková.

Devět let měla obchod s látkami, dělá kurzy patchworku, takže měla nějaký materiál i šicí stroje. Některé půjčila těm, kdo nemají.

Současná situace uvrhla nejen ji, ale řadu dalších žen do situací, jaké nezažily.