Novojičínsko - Lidé na severní Moravě čekali na dálniční propojení se zbytkem republiky dlouhá léta. Sotva se ho dočkali, tak reálně hrozí, že se bude muset kvůli špatné kvalitě rozkopat a udělat znova.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Ostravskou dálnici vyzdvihovalo Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) jako náročnou stavbu s mnoha „nej“. Nyní přibylo další, avšak místo úžasu a obdivu sklízí jen kroucení hlavou a naštvaná gesta. Do historie České republiky se zapíše zřejmě jako největší reklamace. Vždyť výstavba sedmnáctikilometrového úseku vyšla na 14 miliard korun.

Novojičínský region protíná dálnice v úseku Bělotín - Bílovec a dnes je to na den přesně dva roky, co jeho slavnostní otevření „pokřtila“ osádka dvou Indů a jednoho Poláka, kteří v předvečer zprovoznění projeli ve svém volkswagenu cateringovým stanem.

Nicméně na otevření vytoužené dálnice neměl kuriózní incident žádný dopad, a tak od konce listopadu 2009 mohli řidiči moderní třicetikilometrový úsek protínající náš okres využívat, nutno dodat, že s několika výraznými omezeními, jako je zúžení do jednoho pruhu nebo nedokončení sjezdu u Mankovic. I tyto neduhy se podařilo časem vyřešit, avšak nyní nastal na ostravském úseku doslova malér.

Stavební firmy zakopaly pod povrch dálnice místo kvalitního podkladu kusy dřeva, železné trubky, stavební suť a další odpad, a silnice se tak začala již krátce po svém otevření vlnit. „S problémy v takovém rozsahu jsme se ještě nesetkali,“ přiznal Marek Illiaš z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Vše odhalily průzkumné vrty, které nechalo ŘSD provést, ty a ukazují na to, že některé konstrukční vrstvy na vozovce buď zcela chybějí, nebo nebyla dodržena jejich mocnost. Povrch dálnice se zdeformoval, kvůli boulím je tam v některých úsecích omezená rychlost a dálnice se v rámci reklamačního řízení už několikrát opravovala. Vedoucí firmou stavby byla Eurovia, největší česká stavební společnost, jež měla několik subdodavatelů a chyby odmítá. Její ředitel Martin Borovka tento týden řekl, že použitý materiál, který nyní bobtná, si přálo ŘSD.

V současnosti tedy hrozí, že dálničnímu spojení na Ostravsko bude na nějaký čas minulostí. Vážně poničený úsek se bude muset při nejhorším scénáři možná znovu celý předělat. Otázkou je, co by to znamenalo pro dopravu na Novojičínsku. Není totiž vůbec vyloučené, že by se motoristé vrátili na dříve využívané tahy, jako je například čtyřproudová silnice z Hranic na Moravě směrem na Nový Jičín a dále na Příbor. Zde se dnes mimo jiné konečně otevírá vytoužený obchvat, který snad „dálniční“ problémy minou.