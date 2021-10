Do projektu se mohou zapojit útulky po celé republice. „Základními kritérii pro zařazení do projektu je kontrola hospodaření na transparentním nebo sbírkovém účtu, pravidelné kontroly od Krajské veterinární správy, aktivní snaha o umisťování zvířat v případě útulků, kladné reference a zároveň, aby vybraný spolek nebyl městský,“ sdělil předseda spolku.

Posílat příspěvky mohou ale také přímo na transparentní bankovní účet 2901198295/2010. Do pátku 24. září se podařilo vybrat téměř 645 tisíc korun.

Pořadatelem sbírky je spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. „Možná si říkáte, proč to vlastně celé děláme. Náš sen je vytvořit pro zvířata podobnou sbírku, jako je Tříkrálová, kterou lidé podporují, věří jí a nebojí se o svůj příspěvek. Stejně tak se nemusí bát u naší organizace. Chceme i tímto bojovat proti pouličním podvodníkům s kasičkami a založit tradici, která stoprocentně pomáhá všem zvířatům,“ uvedl předseda spolku Petr Sokolík na webu denzvirat.cz , prostřednictvím nějž mohou lidé přispívat.

Den zvířat. Tak se jmenuje celorepubliková sbírka pro všechna opuštěná zvířata, která probíhá od 1. září do 4. října. A právě v pondělí 4. října nekončí náhodou. Tento den si lidé po celé planetě připomínají Světový den zvířat, který připadá na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat.

