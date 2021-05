Roztomilá koťátka rozněžní snad každého. Pokud vám nebo dětem chybí hravý parťák, ubytujte si nalezence. Neposedná kulička, která si ráda hraje, ale také tráví většinu dne zalezlá ve svém pelechu, vám navíc může prodloužit život.

Je prokázáno, že kočky snižují hladinu stresu, prospívají srdci, jejich vrnění má relaxační účinky a snižují také výskyt alergií u dětí. Mají navíc pozitivní vliv na rozvoj vašeho potomka, naučí ho rychleji převzít odpovědnost a učí i sociálním vztahům. Tak co, už jste se zamilovali?

Řada lidí toulavou kočku vyžene, někteří se ale nad ní ustrnou a ubytují si ji doma. Nalezenou kočičku byste ale správně měli nejprve nahlásit na obecním úřadě, v jehož kompetenci je starat se o ztracená zvířata. Kocour nebo kočičí dáma mohou mít milující rodinu a úředník by měl jejich nalezení zveřejnit vhodným a dostupným způsobem, například místním rozhlasem, umístit informaci na vývěsku nebo na internetovou či facebookovou stránku.

Pomoci se zveřejněním může i blízký útulek. Lidé takhle celkem často hledají svá ztracená zvířata. „Pokud se zdá, že kočka není tulačka, má-li pěknou srst, není vyhublá, má třeba i obojek, vezmeme ji k nám. Zveřejníme informaci a doufáme, že se majitel brzy najde,“ uvádí Marie Michlanová, dobrovolnice z Kočičího domova Sluníčko, z. s. Ne vždy to ovšem zafunguje.

Nový domov

Pokud kočka nikomu nechybí, můžete si ji nechat. Jde o zvíře nenáročné, stačí aby měla svůj záchůdek s vhodným stelivem, dvě misky, místo na odpočinek a vhodné škrabadlo. Není nutné hned kupovat drahé vybavení, stačí něco, na čem si kočka bude moct brousit dráp. Pelíšek si zpravidla udělá z vaší postele či gauče.

„Zvykání si je u toulavých kočiček věc zcela individuální. Někdy to proběhne bez problému, jindy to nějaký čas trvá. Pokud vidíme, že to nepůjde ,samo‘, je dobré dát kočičku samotnou do místnosti a seznamovat ji s ostatními pod dozorem, pomalu a vlídně, snažit se ji uklidnit hlasem i hlazením,“ vysvětluje Michlanová.

Kočka je nejspokojenější, když má přístup i ven, kde je pro ni spousta podnětů, určitě by ale neměla pobíhat ve městě na sídlišti nebo u rušné silnice. Tam brzy zaplatí daň za svoji svobodu. Ideálem je zabezpečený výběh, dnes existuje mnoho možností od voliéry až po zasklený balkon. Ověřte si také, že nemáte doma jedovaté rostliny a volně se vám nepovalují nějaké chemikálie. Zkrátka jako u malého dítěte.

Postarejte se také o preventivní prohlídku u veterináře. Zjistí, v jaké je zvíře kondici, prohlédne uši i oči, podle zubů zjistí, jak je asi kočka stará. Poradí také s odčervením a postará se o očkování. „Běžně stačí trojkombinace proti třem základním virózám – panleukopenii, kaliciviróze a kočičí rýmě, které si majitel může domů donést klidně na oblečení. Proto se doporučuje i pro kočky, které žijí pouze v bytě,“ vysvětluje Františka Kernová z neziskové organizace Kočičí přání. Toulavé kočky mohou přinést domů nejrůznější nemoci, proto návštěvu veterináře nepodceňujte.

Zamyslete se také nad kastrací. Jakmile kočka dosáhne ve čtyřech až šesti měsících pohlavní zralosti, může se vaše domácnost rozrůst o pár dalších koťátek. První várku možná uživíte, ale s další už to půjde horko těžko. A ne vždy se vám podaří umístit tato krásná stvoření do milující rodiny. Nekastrovaný kocour se zase rád toulá, pere se a tajně navštěvuje kočky sousedů.

Máte pocit, že když je zvíře jen u vás v bytě, nic mu nehrozí? Ani u čistě domácí kočky byste neměli s kastrací otálet. A to zejména kvůli zdravotním problémům. Je-li nekastrovaná, trpí velmi často záněty a nádory mléčné žlázy. Nekastrovaní kocouři zase pro změnu doma rádi značkují, což nelibě zapáchá.